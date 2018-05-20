مكالمة ميسي تقرب "جريزمان" من برشلونة





يحاول الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، إقناع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، بالانضمام إلى صفوف البلوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن جريزمان تلقى مكالمة هاتفية من ميسي، لعبت دورًا محوريًا في إزالة التردد لدى النجم الفرنسي.





وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مقرب من اللاعب صاحب الـ27 عامًا: "لقد اتصل به ليو ميسي وأخبره إنهم في برشلونة ينتظرونه بأذرع مفتوحة في غرفة خلع ملابس الفريق".





وأشارت أن أتلتيكو مدريد لا يزال يحاول إقناع جريزمان بالبقاء، وقدّم له راتبًا سنويًا بقيمة 25 مليون يورو، إلا أن اللاعب يريد الانتقال إلى برشلونة.



