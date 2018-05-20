السلطات الإيرانية: استخدام النواب لموقع تويتر قد يكلفهم مناصبهم

حذر مجلس صيانة الدستور الإيراني اليوم الأحد من أن استخدام موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أمر غير قانوني في إيران، وقد يكلف النواب مناصبهم.

ونقل موقع خبر الإخباري الإلكتروني عن عباس على كدخدائي القول:"المجلس سيكون له موقف من أي شيء يمكن أن يشوه المؤهلات الأيدولوجية للمرشحين" في إشارة لموقع تويتر، الذي ما زال الكثير من النواب يستخدمونه رغم الحظر الرسمي عليه.

ويراقب مجلس صيانة الدستور في إيران المؤهلات الأيدولوجية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ويرى الإصلاحيون في إيران المجلس، المؤلف من 12 عضواً متشدداً، وغير ديمقراطي.

ورغم حظر تويتر في إيران منذ عدة أعوام، إلا أنه يُستخدم بصورة واسعة عبر طرق أخرى.

وتتواجد الكثير من وسائل الإعلام الإيرانية على موقع تويتر بالإضافة إلى الرئيس حسن روحاني، نفسه.

ويطالب روحاني منذ فترة برفع الحظر المفروض منذ أعوام، ولكنه يلقى معارضة من المحافظين المتشددين.