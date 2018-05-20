ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأعلى للإعلام: لا نتلصص على أحد ونرحب بالانتقاد

الأحد 20/مايو/2018 - 12:57 م
الأعلى للإعلام: لا نتلصص على أحد ونرحب بالانتقاد
جانب من المؤتمر
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أرسل نسختين من تقرير الحالة الإعلامية، وهو التقرير السنوي للمجلس، إلى رئاسة الجمهورية والبرلمان، مؤكدًا أن المجلس يحاول أن تكون قرارته موضوعية ويتوخى النصح والإرشاد، أقصى منها أن تكون للتنبيه.


وأضاف خلال مؤتمر صحفي للمجلس، اليوم، لإصدار تقريره السنوي الأول، أن المجلس لا يترصد أحد، ولا يتلصص على أحد، محذرًا من أن تعود الفوضى، وأن المجلس لن يصمت أمام أي خرق للقانون، وسيدافع عن حرية الرأي، مؤكدًا أن حمايتها ليس فقط بمطالبة الحرية، وإنما بتطبيق القانون، نظرًا أن عدم تطبيق القانون نتيجته فوضى عاشتها مصر طوال سنوات.

وتابع: ليس لدينا هدف أن تتسلط هيئة على أخرى، والقوانين محددة عمل الهيئات، ونرحب بالانتقاد، لكن لا يصح أن يتهمنا أحد بالفاشية.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
18:00
-
كروتوني
لاتسيو
-
x
20:45
-
انتر ميلان
ساسولو
-
x
20:45
-
روما
الدوري الإسباني
فالنسيا
1
x
12:00
0
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إيبار
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
بطولة أوروبا تحت 17 سنة (النهائي)
إيطاليا
-
x
19:15
-
هولندا
البطولة العربية للأندية
الفيصلي - السعودية
-
x
20:30
-
النجمة - لبنان
الوئام - موريتانيا
-
x
22:50
-
النادي الإفريقي - تونس
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
22:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأردن - أساسي
-
x
22:00
-
قبرص - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/20/2018 1:00:02 PM