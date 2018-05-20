الأعلى للإعلام: لا نتلصص على أحد ونرحب بالانتقاد

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أرسل نسختين من تقرير الحالة الإعلامية، وهو التقرير السنوي للمجلس، إلى رئاسة الجمهورية والبرلمان، مؤكدًا أن المجلس يحاول أن تكون قرارته موضوعية ويتوخى النصح والإرشاد، أقصى منها أن تكون للتنبيه.









وأضاف خلال مؤتمر صحفي للمجلس، اليوم، لإصدار تقريره السنوي الأول، أن المجلس لا يترصد أحد، ولا يتلصص على أحد، محذرًا من أن تعود الفوضى، وأن المجلس لن يصمت أمام أي خرق للقانون، وسيدافع عن حرية الرأي، مؤكدًا أن حمايتها ليس فقط بمطالبة الحرية، وإنما بتطبيق القانون، نظرًا أن عدم تطبيق القانون نتيجته فوضى عاشتها مصر طوال سنوات.





وتابع: ليس لدينا هدف أن تتسلط هيئة على أخرى، والقوانين محددة عمل الهيئات، ونرحب بالانتقاد، لكن لا يصح أن يتهمنا أحد بالفاشية.



