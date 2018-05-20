مدينة أريانة تحتفي بالورود

تتواصل بمدينة اريانة الدورة 22 لعيد الورد التي تتزامن هذه السنة مع شهر رمضان المعظم.





وتتضمن الدورة الحالية عروضا تنشيطية واخرى ثقافية واقتصادية وترويجية لمنتجات حرفية وعطرية متماشية والاجواء الروحانية التي يعيشها المواطن في اريانة خلال الشهر الكريم، حيث تشهد تنظيم عروض الانشاد الديني والعيساوية بالعديد من الفضاءات باريانة، الى جانب تدشين معرض الصناعات التقليدية بمنتزه بئر بلحسن الذي يحتضن ايضا المعرض التشكيلي حول الورد ومنبت الورود.





ومن اهم ابرز محطات الدورة 22 لعيد الورد، تدشين حديقة الورود الضوئية ثلاثية الابعاد بشارع البيئة بالمنزه السادس، وتدشين راديو واب "ورد اريانة" الى جانب الحفلات الموسيقية والشعرية وحفل مسابقة ملكة جمال الورد، فضلا عن احتضان دار الجمعيات لعروض السلامية والانشاد الديني، وتنظيم ندوات علمية على غرار دورة "تقطير الورد" و "اريانة مدينة الورود" ودورات رياضية بالشراكة مع بلدية التضامن التي تقدم بدورها عروضا شبابية وتنشيطية على هامش المهرجان بدار الشباب بالتضامن.



