"عكاظ": المتهمون بالتخابر مع جهات أجنبية إذا أدينوا تنتظرهم أحكام تصل إلى الإعدام

توقعت صحيفة سعودية استنادا إلى محللين أن يقود التحقيق مع 7 أشخاص قبض عليهم لتواصلهم بشكل مشبوه مع جهات أجنبية، إلى اعتقال آخرين على صلة بالقضية.

وقالت صحيفة "عكاظ" إن محللين توقعوا "بعد قراءة متأنية لبيان المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة فجر أمس بشأن القبض على 7 أشخاص تجاوزوا الثوابت الدينية والوطنية، ولهم تواصل مشبوه مع جهات خارجية بما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، أن يعلن لاحقا عن احتجاز أشخاص آخرين لهم صلة بأنشطتهم".

وأفاد قانونيون بأن العقوبة التي قد تطال المتهمين، وهم 4 رجال و3 نساء، في حالة ثبوت الاتهامات ضدهم، تتراوح بين السجن 3 أعوام إلى 20 عاما، بحسب القوانين السارية.

ونقل المصدر عن محامين وقانونيين أن التحقيقات إذا أفضت إلى "توجيه تهمة خيانة الوطن والتآمر عليه إلى المتهمين، واستطاع المدعي العام إثباتها عليهم، فإن العقوبات قد تصل إلى القتل تعزيرا، أو حدا إذا توافرت الشروط الشرعية لحد الحرابة".

وأكد هؤلاء المتخصصون أيضا أن القانون "لا يفرق بين رجل وامرأة في هذه الحالات، وأن جرائم خيانة الوطن والتخابر مع العدو تعد من جرائم الإفساد في الأرض التي توجب القتل".