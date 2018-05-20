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عبدالقادر يعرض 22 ملفًا في اجتماع مجلس إدارة الأهلي غدا

الأحد 20/مايو/2018 - 12:50 م
عبدالقادر يعرض 22 ملفًا في اجتماع مجلس إدارة الأهلي غدا
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الفجر الرياضي
 


رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، قال إنه تم تجهيز 22 ملفا للعرض على مجلس إدارة النادي في اجتماعه الذي يعقد مساء غد الاثنين، وذلك استعدادا للموسم الجديد.

 

وأوضح أن الملفات التي سيتم مناقشتها من جانب المجلس تتعلق بتشكيلات الأجهزة الفنية واعتماد التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد، وكذلك الموقف بخصوص حسم بعض الصفقات المطلوبة التعاقد معها لدعم مختلف الفرق الرياضية.

 

وأشار عبدالقادر إلى أن مجلس الإدارة كان حريصا على تلبية كافة طلبات إدارة النشاط الرياضي بخصوص دعم الفرق المختلفة للموسم الجديد، واعتماد ما يلزم من أجل المنافسة على كل البطولات التي تشارك بها فرق الأهلي في الموسم المقبل.

 

وأوضح أن اختيار الصفقات للموسم المقبل يتم بعناية فائقة ووفقا لمعايير محددة بالتنسيق بين الأجهزة الفنية وإدارة النشاط الرياضي ومجلس الإدارة لاختيار الأفضل في كل المراكز؛ من أجل تحقيق طفرة كبيرة تليق بمكانة فرق النادي الرياضية محليا وخارجيًا.

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