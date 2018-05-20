وزير الإسكان: منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمدن الجديدة فى رمضان





صرح مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة المدن الجديدة، بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، قامت بتوفير منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لبيع السلع بمختلف أنواعها بأسعار مخفضة للجمهور، فى شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى الأكشاك والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة.



وقال مصطفى مدبولى: هناك مبادرات جادة من جمعيات ومنظمات العمل الخيرى التطوعى، مثل مواطنون ضد الغلاء، ومصر الخير، وجمعية الأورمان، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بجانب تنظيم معارض وخيم رمضانية تغطى معظم أحياء المدن الجديدة.



وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: هناك تعاون كبير بين أجهزة المدن الجديدة، ومجالس الأمناء، وجمعيات المستثمرين، والمحافظات، ومديريات التموين والشباب والرياضة والثقافة والأوقاف والتضامن الاجتماعى والصحة والزراعة والغرف التجارية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وتشديد الرقابة على الأسواق، وتنظيم الأنشطة والدورات الرمضانية، والاحتفالات والأمسيات الدينية والفنية والثقافية، بجانب استضافة عدد من قصور الثقافة لفرق الموسيقى العربية والتواشيح الدينية، بالإضافة إلى عقد مسابقات لحفظ القرآن الكريم، وعلوم الحديث النبوى الشريف، والمعلومات العامة.



وأوضح نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، أنه يتم استصدار تصاريح لموائد الرحمن، ومواقع طهى الطعام المجمع، والسرادقات الرمضانية، مؤكداً على أعمال المراقبة والتأمين، لهذه الأنشطة الخيرية.





وأشار إلى أنه يتم تنظيم مسيرات بالسيارات لتوزيع منتجات بعض المصانع كهدايا للمواطنين بإدارة جمعيات المستثمرين، بجانب تنظيم حفلات الإفطار الجماعى المشتركة بين جميع الجهات المشاركة فى إدارة المدينة، بحضور قياداتها وعامليها، لتوفير أجواء من الود والتعاون، موضحاً أن المعلومات عن الخدمات والأنشطة الرمضانية المهداة للمواطنين، متاحة بالمقرات الإدارية لأجهزة المدن الجديدة، ومواقعها الإليكترونية.​





