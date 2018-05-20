نجوم سابقون يشاركون في مباراة من أجل السلام بهندوراس

فاز فريق من أساطير كرة القدم مؤلف من مجموعة من أبرز نجوم اللعبة السابقين بـ"مباراة من أجل السلام" أمام رموز كروية في هندوراس، بنتيجة (5-2)، في لقاء تألق فيه البرازيلي ريفالدو والمحلي خوليو سيزار دي ليون.





كما شارك أيضا في هذه المباراة الفرنسي إريك أبيدال والإسباني فرناندو مورينتس، لكن على الرغم من إظهار قدراتهما مع الكرة لم يتمكنا من التسجيل.





ومر وقت كبير من زمن المباراة تحت الأمطار، وجاء الهدف الأول بتوقيع الفرنسي دافيد تريزيجيه لفريق الأساطير الذي كان قائده الإسباني ميشيل سالجادو.





كما شارك في هذا الفريق الكولومبي رينيه هيجيتا والإسباني كارليس بويول، اللذان حظيا بتصفيق الجماهير في إستاد تيجوثيجالبا الوطني بالعاصمة الهندورية.





وكان الأرجنتيني خافيير سافيولا، هو صاحب الهدف الثاني لفريق الأساطير العالمية الذي وصل السبت لهندوراس للمشاركة في النسخة الثانية من "مباراة من أجل السلام".





وجاء هدفا فريق رموز الكرة المحلية بتوقيع خوليو سيزار المعروف بقلب "رامبو"، وتبعهما هدفان آخران للزائرين سجلهما ريفالدو والبرتغالي لويس فيجو.





وإلى جانب سيزار وأمادو جيفارا، قائد منتخب هندوراس السابق، يبرز أيضا من بين اللاعبين الذين شاركوا في المباراة، نويل فياداريس ودانيلو تورسيوس وغيرهم من أساطير كرة القدم بالبلد اللاتيني.



