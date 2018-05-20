ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نجوم سابقون يشاركون في مباراة من أجل السلام بهندوراس

الأحد 20/مايو/2018 - 12:52 م
نجوم سابقون يشاركون في مباراة من أجل السلام بهندوراس
طباعة
وكالات
 
فاز فريق من أساطير كرة القدم مؤلف من مجموعة من أبرز نجوم اللعبة السابقين بـ"مباراة من أجل السلام" أمام رموز كروية في هندوراس، بنتيجة (5-2)، في لقاء تألق فيه البرازيلي ريفالدو والمحلي خوليو سيزار دي ليون.

كما شارك أيضا في هذه المباراة الفرنسي إريك أبيدال والإسباني فرناندو مورينتس، لكن على الرغم من إظهار قدراتهما مع الكرة لم يتمكنا من التسجيل.

ومر وقت كبير من زمن المباراة تحت الأمطار، وجاء الهدف الأول بتوقيع الفرنسي دافيد تريزيجيه لفريق الأساطير الذي كان قائده الإسباني ميشيل سالجادو.

كما شارك في هذا الفريق الكولومبي رينيه هيجيتا والإسباني كارليس بويول، اللذان حظيا بتصفيق الجماهير في إستاد تيجوثيجالبا الوطني بالعاصمة الهندورية.

وكان الأرجنتيني خافيير سافيولا، هو صاحب الهدف الثاني لفريق الأساطير العالمية الذي وصل السبت لهندوراس للمشاركة في النسخة الثانية من "مباراة من أجل السلام".

وجاء هدفا فريق رموز الكرة المحلية بتوقيع خوليو سيزار المعروف بقلب "رامبو"، وتبعهما هدفان آخران للزائرين سجلهما ريفالدو والبرتغالي لويس فيجو.

وإلى جانب سيزار وأمادو جيفارا، قائد منتخب هندوراس السابق، يبرز أيضا من بين اللاعبين الذين شاركوا في المباراة، نويل فياداريس ودانيلو تورسيوس وغيرهم من أساطير كرة القدم بالبلد اللاتيني.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
18:00
-
كروتوني
لاتسيو
-
x
20:45
-
انتر ميلان
ساسولو
-
x
20:45
-
روما
الدوري الإسباني
فالنسيا
1
x
12:00
0
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إيبار
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
بطولة أوروبا تحت 17 سنة (النهائي)
إيطاليا
-
x
19:15
-
هولندا
البطولة العربية للأندية
الفيصلي - السعودية
-
x
20:30
-
النجمة - لبنان
الوئام - موريتانيا
-
x
22:50
-
النادي الإفريقي - تونس
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
22:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأردن - أساسي
-
x
22:00
-
قبرص - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/20/2018 1:00:02 PM