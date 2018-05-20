وزير الإسكان: جار تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق بالمرحلة الأولى لمدينة ناصر



صرح مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى تنفيذ عدد من مشروعات المرافق والطرق بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، حيث يجرى تنفيذ شبكات البنية الأساسية (صرف – مياه – رى – طرق) بطول 65 كم، للمرحلة الأولى بالمدينة، بمساحة 1600 فدان، ويجرى إعداد التصميمات، وتنفيذ أعمال الجسات، لتنفيذ الخط الناقل للمياه بطول 17 كم، والمرحلة الأولى بطاقة 20 ألف م3/يوم، من محطة التنقية والمأخذ، بطاقة إجمالية 100 ألف م3/يوم، موضحاً أن تكلفة تنفيذ هذه المشروعات تبلغ 1.8 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها فى شهر مارس 2019.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى: جار الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 12 كم من طريق الهضبة بطول 22 كم، ويتم الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية، وتبلغ تكلفة المرحلتين 425 مليون جنيه، كما يجرى تنفيذ الكوبري الرابط لطريق الهضبة بمدينة أسيوط، بتكلفة 325 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما نهاية ديسمبر 2018.







