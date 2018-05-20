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"التعليم": ضبط 5 حالات غش في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية

الأحد 20/مايو/2018 - 12:53 م
التعليم: ضبط 5 حالات غش في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية
وزارة التعليم - ارشيفية
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ريم محمود
 
 قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه قام بتفقد 4 مدارس للاطمئنان على سير امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها الثاني، وتم ضبط 5 غش وجاري التحقيق معهم الآن.

وأكد الجيوشي فى تصريح خاص لـ"الفجر" اليوم الأحد، أنه تم التنبية على جميع اللجان بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة خلال الامتحانات، مشيرًا إلى أن أغلب اللجان منتظمة وأن الأوضاع أفضل بكثير من الأمس.

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