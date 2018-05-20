وزير الكهرباء: 7 سنوات مدة إنشاء محطة الحمراوين.. وقدرتها 6 آلاف ميجاوات



وأشار "شاكر"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك 3 تحالفات تقدمت في المناقصة الخاصة بالمشروع، موضحًا أنهم لا يختاروا السعر الأقل فقط، ولكن ينظرون أيضًا إلى تكلفة إنتاج وحدة الطاقة.



ولفت إلى أنه سيتم إعلان التحالف الذي وقع عليه الاختيار خلال أسبوع، مضيفًا أن مدة إنشاء المحطة يستغرق 7 سنوات.



قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن محطة الحمراوين أول محطة تعمل بالفحم النظيف تنشأ في مصر، ومتوافقة مع البيئة 100%، مشيرًا إلى أن قدرة المحطة 6 آلاف ميجاوات.