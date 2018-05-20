المعهد المصرفي ينفذ برنامج Future Bankers لطلبة الجامعة الامريكية

المعهد المصرفي المصري يتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنفيذ برنامج Future Bankers، وذلك استمراراً لدور المعهد في إعداد كوادر من المؤهلين للالتحاق بسوق العمل في القطاع المصرفي.



وفي هذا السياق، صرح السيد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "قدم المعهد برنامجاً خاصاً لطلبة السنة النهائية بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان " Future Banker"، مضيفاً أن البرنامج استهدف إمداد المشاركين بالمعلومات التقنية والخبرات العملية الأساسية التي تسمح لهم بالعمل في البنوك بخلفية مصرفية متميزة.



وقد انعقد البرنامج على مدار 32 ساعة تدريبية بالمقر الرئيسي للمعهد بمدينة نصر. وقد حرص الدكتور/ أحمد عبد المجيد، العميد المشارك لكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، على حضور افتتاح البرنامج مع الطلبة.



ومن جانبهم، أشاد طلبة الجامعة في نهاية البرنامج بالاستفادة الفعلية منه وتم الاتفاق مع الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد المجيد على تكرار تنفيذ البرنامج لمجموعات أخرى من الطلبة في المستقبل القريب.







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