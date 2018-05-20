التوقيع على اتفاقية تأسيس "إتحاد مراكز السينما العربية" بتونس

تنطلق الدورة الأولى لمهرجان "منارات" من 7 إلى 15 جويلية 2018، و سيتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية تأسيس «إتحاد مراكز السينما العربية»، في إطار التحضير لعقد مشروع اتحاد مراكز السينما العربية، الذي يهدف إلى دعم الانتاج المشترك والحفاظ على التراث السينمائي، والرقمنة والتدريب، وترجمة الأفلام وصناعة المهرجانات، وتسهيلات التصوير في دول الاتحاد، الى جانب دعم توزيع الأفلام، وتبادل الخبرات والتعاون في مجال أفلام التحريك والواقع الافتراضي، وفق المصدر ذاته.



