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التوقيع على اتفاقية تأسيس "إتحاد مراكز السينما العربية" بتونس

الأحد 20/مايو/2018 - 12:49 م
التوقيع على اتفاقية تأسيس إتحاد مراكز السينما العربية بتونس
السينما العربية
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محمد وليد الجموسي
 
 تنطلق الدورة الأولى لمهرجان "منارات" من 7 إلى 15 جويلية 2018، و سيتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية تأسيس «إتحاد مراكز السينما العربية»، في إطار التحضير لعقد مشروع اتحاد مراكز السينما العربية، الذي يهدف إلى دعم الانتاج المشترك والحفاظ على التراث السينمائي، والرقمنة والتدريب، وترجمة الأفلام وصناعة المهرجانات، وتسهيلات التصوير في دول الاتحاد، الى جانب دعم توزيع الأفلام، وتبادل الخبرات والتعاون في مجال أفلام التحريك والواقع الافتراضي، وفق المصدر ذاته.

وسيضم في مرحلة أولى تونس والمغرب ومصر والجزائر والأردن، ليبقى المجال مفتوحا لكل دولة ترغب في الانضمام إلى هذا المشروع .
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