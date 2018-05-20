برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول إعلانات "سماعات الغش"

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، والتعليم الدكتور طارق شوقي، والاتصالات المهندس ياسر القاضى، بشأن انتشار إعلانات بيع سماعات دقيقة الحجم للطلبة لاستخدامها فى الغش خلال الامتحانات.



وأضاف "فؤاد"، خلال طلب الإحاطة، أن هذا الأمر يمثل اعتداء صارخا على القانون والآداب العامة، ويمثل دعوة للفوضى، ويتسبب فى تدنى مستوى التعليم وغياب الكفاءات.

