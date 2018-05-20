"التعليم": امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية بمحافظة شمال سيناء نجحت بامتياز

صرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور أحمد الجيوشي، نائب الوزير للتعليم الفني، أكد أن امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية مايو ٢٠١٨ بمحافظة شمال سيناء، قد نجحت بامتياز في يومها الأول، وذلك وفق ما أفادت به تليفونيًا المهندسة ليلى مرتجي، مديرة المديرية بالمحافظة، مشيدة بالتعاون الرائع من رجال قواتنا المسلحة البواسل والشرطة المصرية الأوفياء في الإشراف وتأمين سير العملية الامتحانية في إدارات المحافظة الست.



وأكد "الجيوشي" أهمية ونجاح الإجراءات الخاصة التي تم تطبيقها في شمال سيناء من حيث تيسير إجراءات وتسكين الزملاء الملاحظين ورؤساء اللجان في أقرب لجان لمسكنهم مراعاة للظروف الأمنية، وثمّن الجيوشي غاليًا الدور الرائع الذي تقوم به قواتنا المسلحة والشرطة في شمال سيناء لتيسير أداء كل أطراف المنظومة الامتحانية لأدوراهم على أكمل وجه بما يكفل أداء طلابنا لامتحاناتهم في جو من الطمأنينة والهدوء.



ووجه "الجيوشي" جزيل الشكر للزملاء سواء رؤساء اللجان أو المراقبين الأوائل والملاحظين في سيناء الحبيبة على أدائهم الرائع رغم كل الظروف متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق الدائم.

