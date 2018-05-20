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حركة النهضة: مي الجريبي حقوقية شجاعة وسياسية مرموقة

الأحد 20/مايو/2018 - 11:26 ص
حركة النهضة: مي الجريبي حقوقية شجاعة وسياسية مرموقة
مي الجريبي
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محمد وليد الجموسي
 
نعت حركة النهضة المناضلة الراحلة مي الجريبي التي وافاها الأجل المحتوم أمس السبت بعد صراع طويل مع المرض.

وأعتبرت الحركة في بيان صادر عنها اليوم، "أن البلاد فقدت بوفاة مي الجريبي الحقوقية الشجاعة، والسياسية المرموقة، والصحفية الملتزمة الجريبي احد ابرز رموزها السياسية النسائية".

وتقدّمت الحركة بهذه المناسبة الأليمة بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيدة والى كل التونسيين والى الساحة السياسية داعية الله أن يتغمّدها بواسع رحمته وأن يسكنها فراديس جنانه وأن يرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
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