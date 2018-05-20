حركة النهضة: مي الجريبي حقوقية شجاعة وسياسية مرموقة

نعت حركة النهضة المناضلة الراحلة مي الجريبي التي وافاها الأجل المحتوم أمس السبت بعد صراع طويل مع المرض.





وأعتبرت الحركة في بيان صادر عنها اليوم، "أن البلاد فقدت بوفاة مي الجريبي الحقوقية الشجاعة، والسياسية المرموقة، والصحفية الملتزمة الجريبي احد ابرز رموزها السياسية النسائية".



