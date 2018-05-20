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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 20-5-2018 والعملة السعودية تواصل الاستقرار

الأحد 20/مايو/2018 - 11:28 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 20-5-2018 والعملة السعودية تواصل الاستقرار
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 استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد 20-5-2018، مسجلاً في البنك المركزي المصري نحو 4.72 جنيه للشراء، و4.75 جنيه للبيع.

وسجل الريال، 4.71 جنيها للشراء، 4.73 جنيها للبيع في بنك مصر، وعند مستوى 4.70 جنيها للشراء، 4.75 جنيها للبيع في بنك القاهرة.

وبلغ سعر العملة السعودية 4.65 جنيها للشراء، 4.80 جنيها للبيع في بنك البركة، أما في البنك العربي الافريقي 4.69 جنيها للشراء، 4.74 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر الريال السعودى في السوق السوداء اليوم نحو 4.78 جنيها للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 4.80 جنيها، فيما سجل سعر الريال في البنك الأهلى المصري نحو  4.7 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع.

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