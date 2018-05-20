نشرة المرور: كثافات بكوبري أكتوبر والكورنيش ومدينة نصر

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية اليوم الأحد، معدلات سير متوسطة على كافة المحاور على مستوى المدينة، وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية.





وشهدت الطرق 3 مؤثرات على حركة السيارات، تمثلت في تعطل سيارة ملاكى أعلى كوبرى اكتوبر بمنطقة غمرة وظهور بعض الكثافات فى الاتجاه من الوصلة المعلقة حتى الجيزة.





كما تسبب توقف خلاطة بطريق كورنيش النيل بمنطقة اثر النبى فى ظهور كثافات، وتم ضبط السائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق.





كما ظهرت كثافات مرورية بسبب أعمال إصلاحات لكسر ماسورة مياه بميدان التشكيلات فى مدينة نصر وتم وضع دهشوم وسيتم اجراء أعمال رصف، ما تسبب فى تباطؤ حركة السيارات للقادم من نادى السكة حتى ميدان كوكاكولا مع ظهور كثافات متوسطة بمعظم الطرق بالقاهرة وسط انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات.





ولاينصح بتعديل باقى المسارات.





وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالاوناش ورفع الاعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة باماكن الكثافات.





وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الاعطال الخفيفة الغير مؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الادارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات اخرى.