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3طرق "فعالة" لإنقاص وزنك في رمضان

الأحد 20/مايو/2018 - 11:29 ص
3طرق فعالة لإنقاص وزنك في رمضان
إنقاص الوزن
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الفجر السعودي
 

كشفت دراسة حديثة عن 3 طرق فعالة لإنقاص الوزن، يمكن للصائم إضافتها إلى نظامه الغذائي لإنقاص وزنه في رمضان.

 

وبحسب تجربة الدراسة، التي نشرتها مجلة Womenshealthmag الأمريكية، فإنّ الطريقة الأولى تتمثل في تناول عدد وجبات أقل، وبكميات أكبر؛ إذ أثبتت التجربة أن من فعلوا ذلك كان وزنهم أقل؛ وذلك لأن الجسم يحرق المزيد من السعرات الحرارية مقارنة بالوجبات الخفيفة.

 

أما الطريقة الثانية فتتعلق بتجربة أجريت على مجموعتين، شاركت الأولى في الركض وركوب الدراجات لمدة 30 دقيقة، مقابل 60 دقيقة في اليوم للثانية، وأثبتت النتائج انخفاض وزن المجموعة التي تمرنت لمدة 30 دقيقة بنسبة 33% أكثر من المجموعة الأخرى، كما حافظوا على نشاط أكثر خلال باقي اليوم، بما يعني أن ممارسة تمرينات أقل جهدًا يساعد على إنقاص الوزن.

 

وتتمثل الطريقة الثالثة في تناول الحبوب الكاملة؛ إذ أثبتت الدراسة أن من اعتادوا عليها كانوا أقل حجمًا من أولئك الذين لم يتناولوها، وذلك لأنها تحتوي على كربوهيدرات قوية وتتطلب طاقة إضافية لهضمها، كما أنها تحتوي أليافًا تساعد في تقليل السعرات الحرارية وكذلك تعمل على خفض الدهون.

 

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