بالشروط والتفاصيل.. منح دراسية يابانية لطلاب جامعة المنوفية

أعلن الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، اليوم الخميس، عن عدد من المنح الدراسية المقدمة من الحكومة اليابانية، ممثلة في وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا باليابان للمرحلة الجامعية الأولى للدراسة بالجامعات اليابانية من خلال برنامج (MEXT) لمنح "Monbukagakusho" للعام 2019 والخاصة بمنح "Undergraduate"، ومنح "College of Technology"، وأن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو يومي 23، 24 من مايو الجاري، وتقدم الأوراق والمستندات لسفارة اليابان في القاهرة مباشرة.





وأضاف أنه يشترط في المتقدمين ألا يزيد السن عن 24 عامًا وألا يقل عن 16، ويفضل أن يكون التقدير العام لنتيجة الثانوية العامة هو 95% فما فوق.





وللحصول على المزيد من المعلومات حول المنح يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني: http://www.eg.emb-japan.go.jp/e/study/



