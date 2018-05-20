هاني الناظر يحذر مرضى الكلى والضغط من تناول "العرقسوس" لهذا السبب



وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه لا يمكن تعويض المياه بشرب العصائر، محذرا مرضى الكلى والضغط من شرب العرقسوس، حيث يشبه في تأثيره الكورتيزون، ويجبس المياه تحت الجلد.



قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ أمراض الجلدية، إن الإنسان يحتاج 3 لتر مياه يوميا، مشيرًا إلى أنه يجب أن نشرب كوب مياه كل ساعة منذ الفطار حتى السحور.