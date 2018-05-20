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الليلة.. أسامة الأزهري ضيف صالون المحور الثقافي

الأحد 20/مايو/2018 - 11:20 ص
الليلة.. أسامة الأزهري ضيف صالون المحور الثقافي
اسامة الازهري
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الفجر الفني
 
يُقيم الدكتور حسن راتب أمسية دينية خاصة اليوم الأحد الرابع من رمضان أمسية دينية خاصة تحمل نسائم هذا الشهر المعظم. 

ويحل الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ضيف شرف صالون المحور الثقافى، بحضور نخبة من العلماء والمثقفين والمهتمين بالشأن العام، وبصحبة الدكتور أحمد الكحلاوى "مداح الرسول" والذي يشدو بباقة من الابتهالات والمدائح النبوية.

وتتناول الأمسية الدينية لصالون المحور الثقافى الحديث في العديد من القضايا الدينية وأهمية الاستفادة من تلك الأيام المباركة وكيفية إظهار صحيح الدين ووسطية الإسلام والدعوة إلى البناء والتنمية وأهمية العمل من أجل نهضة مصر وازدهارها.

وتقدم قناة المحور الفضائية تغطية خاصة لصالون المحور الثقافى وتذاع قريبًا عبر شاشة القناة.
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