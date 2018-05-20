أبرزها "حادث بطريق إسكندرية الصحراوي".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها، وفاة رئيس مجموعة "LG" الكورية الجنوبية، فضلًا عن وقوع قتلى وجرحى في غارات جوية على مواقع لميليشيات الحوثي.

وفاة رئيس مجموعة "LG" الكورية الجنوبية





توفي رئيس مجموعة "إل جي" الكورية الجنوبية، كو بون مو، الأحد، عن عمر يناهز الـ 73 عامًا، كما أعلن مسؤولون في المجموعة.





وخلال عمل كو بون مو على رأس المجموعة لأكثر من 20 عاما، سجلت مبيعاتها ارتفاعا كبيرا وبلغت 160 ترليون وون "148 مليار دولار" العام الماضي، مقابل 30 ترليون في 1994

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وكان كو بون مو أدخل، الأسبوع الماضي، إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في الدماغ.





وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" نقلا عن مسؤولين في الشركة إنه رفض العلاج لإبقائه على قيد الحياة.





وتفيد معلومات أن كو طلب أن يتولى ابنه بالتبني كو كوانغ مو قيادة المجموعة التي تسيطر عليها عائلته خلفا له.

توقف الحركة بطريق إسكندرية الصحراوي

فيما أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق إسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

قتلى في غارات جوية على مواقع لميليشيات الحوثي

وعلى الصعيد العربي، شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية على مواقع لميليشيات الحوثي في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن المعقل الرئيسي للمتمردين الحوثيين.





وذكرت قناة سكاى نيوز بالعربية، أن الغارات استهدفت منصات إطلاق صواريخ بالستية استخدمها الحوثيون فىي إطلاق الصواريخ من محافظة صعدة باتجاه الأراضي السعودية، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من خبراء صواريخ الحوثي وتدمير منصات الإطلاق.





وكانت مقاتلات التحالف قد قصفت أهدافا عسكرية فى معسكر كهلان بضواحى مدينة صعدة عاصمة المحافظة، كما استهدفت غارات أخرى تجمعات للمليشيات فى منطقة علاف والمهاذر بمديرية سحار وسط صعدة.





وفي سياق متصل، قتل ما لا يقل عن 8 من عناصر مليشيات الحوثى وأصيب آخرون بنيران القوات اليمنية شمال صرواح بمحافظة مأرب.

حفتر يصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات مشتركة

القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة بالقاسم حفتر، أصدر قرارًا يقضي بتشكيل غرفة عمليات مشتركة وبعضوية جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية وأجهزة الشرطة، وغرفة عمليات أجدابيا ومديريات الأمن الواقعة في نطاق حدود منطقة الخليج العسكرية.





ووفقًا للقرار، يكون رئيس غرفة العمليات المشتركة العميد خليفة امراجع ارحيم، آمرا لمنطقة الخليج العسكرية.

تدفق الدخان الأسود من بركان "كيلاويا" في ولاية هاواي

فيما أعلنت السلطات في ولاية هاواي الأمريكية، تزايد تدفق الحمم البركانية من تصدعات أرضية جديدة محيطة بسفح بركان "كيلاويا"، وذلك بعد انفجار محدود حدث في قمة البركان.

وأشارت السلطات بالولاية ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية إلى ارتفاع عدد الصدوع الأرضية إلى 22 صدعا على الجهة الشرقية من سفح البركان، مضيفة أن تسرب المياه من المحيط إلى صدوع الصهارة أدى إلى انفجار جيوب بخار مشبع بغاز الكبريت قرب بلدة باهو.

فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على "تويتر"، إن ثورانا مصحوبا بانفجار وقع في بركان "كيلاويا" في هاواي، مرسلا سحابة من الرماد بارتفاع آلاف الأمتار فى الجو، ومن المتوقع أن يقذف الانفجار الضخم الذي تسببت فيه الأبخرة كميات كبيرة من الرماد البركاني والدخان من فوهة كيلاويا فوق جزيرة هاواي الكبرى.