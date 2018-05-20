طريقة تحضير "الأرانب البانية"

المقادير



1 أرنب

زيت للقلي

2 بيضة

كوب بقسماط

ماء مغلي للسلق

1 ملعقة ملح

1 ملعقة فلفل



طريقة عمل الأرانب بانيه::

1- نظّفي الأرنب جيدًا وقطّعيه ثم اسلقيه في الماء المغلي حتى ينضج تمامًا وتبّليه بالملح والفلفل.

2- اغمسي كل قطعة من الأرانب المسلوقة في البيض ثم البقسماط.

3- قليها في الزيت حتى تحمر ثم قدميها في طبق التقديم...

