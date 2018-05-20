طريقة تحضير "الأرانب البانية"
الأحد 20/مايو/2018 - 11:23 ص
المقادير
1 أرنب
زيت للقلي
2 بيضة
كوب بقسماط
ماء مغلي للسلق
1 ملعقة ملح
1 ملعقة فلفل
طريقة عمل الأرانب بانيه::
1- نظّفي الأرنب جيدًا وقطّعيه ثم اسلقيه في الماء المغلي حتى ينضج تمامًا وتبّليه بالملح والفلفل.
2- اغمسي كل قطعة من الأرانب المسلوقة في البيض ثم البقسماط.
3- قليها في الزيت حتى تحمر ثم قدميها في طبق التقديم...
1 أرنب
زيت للقلي
2 بيضة
كوب بقسماط
ماء مغلي للسلق
1 ملعقة ملح
1 ملعقة فلفل
طريقة عمل الأرانب بانيه::
1- نظّفي الأرنب جيدًا وقطّعيه ثم اسلقيه في الماء المغلي حتى ينضج تمامًا وتبّليه بالملح والفلفل.
2- اغمسي كل قطعة من الأرانب المسلوقة في البيض ثم البقسماط.
3- قليها في الزيت حتى تحمر ثم قدميها في طبق التقديم...