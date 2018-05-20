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رئيس جامعة حلوان يعين سهى عبد الوهاب قائما بأعمال عميد كلية السياحة

الأحد 20/مايو/2018 - 11:21 ص
رئيس جامعة حلوان يعين سهى عبد الوهاب قائما بأعمال عميد كلية السياحة
الدكتور ماجد نجم - رئيس جامعة حلوان
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أية حمروشي
 
أصدر الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، قرارا بتكليف الدكتورة سهى محمد عبد الوهاب، الأستاذ بقسم الدراسات السياحية ووكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث القيام بعمل عميد الكلية.
 
كان الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، قرر تعيين الدكتور زعلول عباس حسنين على الأستاذ ورئيس قسم خدمة الجماعة بكلية الخدمة الاجتماعية وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتعيين الدكتور أحمد فؤاد عبد السلام الأستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة وكيلا للكلية لشئون الدراسات والبحوث.
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