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مصرع مواطن دهسه قطار بشبين الكوم وفصل رأسه عن جسده

الأحد 20/مايو/2018 - 11:21 ص
مصرع مواطن دهسه قطار بشبين الكوم وفصل رأسه عن جسده
قطار
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أحمد الباهى
 
صدمة فوجئ بها أهالي مركز شبين الكوم عقب رؤيتهم جسد رجل بلا رأس على شريط السكة الحديد، وتبين لاحقًا أنها بجواره وقد فصلها قطار "منوف طنطا"، أثناء عبور الرجل من ذلك المكان.

وتلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد باصطدام أحد القطارات بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد دائرة مركز شبين الكوم ووفاته.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام القطار خط (منوف – طنطا) بالمدعو (س م ز أ ن - موظف)، ومقيم دائرة المركز أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور وتوفى متأثرًا بإصابته (انفصال الرأس عن الجسم)، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.

وبسؤال شقيق المتوفى "أ - نجار مسلح" ومقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما جاء بالفحص، وأضاف أن شقيقه كان يعانى من مرض نفسي ونفى الشبهة الجنائية ولا يوجد ثمة تجاوزات والخط خالي من المعارضات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
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