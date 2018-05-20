رئيس جامعة حلوان: 26 حالة غش بامتحانات الكليات حتى الآن

أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن امتحانات نهاية العام بجامعة حلوان تشهد انتظاما كبيرا، مشيرا إلى أن عدد حالات الغش التى تم ضبطها حتى الآن بلغ 26 حالة بجميع الكليات، وأن هذا الرقم يعد قليلا مقارنة بما كان يحدث فى السنوات السابقة.



