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رئيس جامعة حلوان: 26 حالة غش بامتحانات الكليات حتى الآن

الأحد 20/مايو/2018 - 11:19 ص
رئيس جامعة حلوان: 26 حالة غش بامتحانات الكليات حتى الآن
الدكتور ماجد نجم - رئيس جامعة حلوان
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أية حمروشي
 
أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن امتحانات نهاية العام بجامعة حلوان تشهد انتظاما كبيرا، مشيرا إلى أن عدد حالات الغش التى تم ضبطها حتى الآن بلغ 26 حالة بجميع الكليات، وأن هذا الرقم يعد قليلا مقارنة بما كان يحدث فى السنوات السابقة.

وأضاف نجم، أنه تم ضبط 20 حالة غش بامتحانات كلية الآداب، و5 بامتحانات كلية الخدمة الاجتماعية، وحالة واحدة بامتحانات كلية التمريض، مشيرا إلى أن كل هذه الحالات المضبوطة تمت إحالتها للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية لتطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بها فى هذا الشأن.
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