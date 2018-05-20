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الفنزويليون يتوجهون الى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات رئاسية جديدة

الأحد 20/مايو/2018 - 11:18 ص
الفنزويليون يتوجهون الى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات رئاسية جديدة
انتخابات فنزويلا
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وكالات
 

يتوجه الناخبون الفنزويليون، اليوم الاحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات رئاسية جديدة تمتد ست سنوات.

وتفتح مراكز الاقتراع البالغ عددها 14 الفا و638 مركزا، ابوابها لاستقبال أكثر من عشرين مليون ناخب مسجل في هذه الانتخابات المبكرة التي تجري في دورة واحدة.

 

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئيس الحالي نيكولاس مادورو والمنشق عن تيار هوغو تشافيز هنري فالكون (56 عاما) والمعارض الآخر القس الانجيلي خافيير بيرتوتشي (48 عاما).

ويعد مادورو هو الاوفر حظا للفوز في الانتخابات رغم غياب شعبيته، حيث ان 75 بالمئة من الفنزويليين ليسوا موافقين على ادارته للبلاد.

 

ويواجه نيكولاس مادورو انتقادات دولية واسعة بسبب تراجع مؤشر الحريات في بلاده واتباع سياسات اقتصادية اشتراكية رافضة للرأسمالية.

ودعا تحالف المعارضة "منصة الوحدة الديموقراطي" خلال تظاهرة اليوم الاحد الى رحيل مادورو ورفعوا لافتات حملت شعار "مادورو ارحل".

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