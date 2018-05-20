وفد من حركة النهضة في مقر هيئة الحقيقة والكرامة

أكد محمد بن سالم القيادي بحركة النهضة أن وفدا من الحركة تحوّل أمس السبت إلى مقر هيئة الحقيقة والكرامة التي قال إنها استمعت إلى شهادات ممثّلى الحزب بعد ان استمعت الى شخصيات ومنظمات وأحزاب أخرى.





وأكد بن سالم في تصريح لـ"الشارع المغاربي" أن الحزب كان مترددا في الادلاء بشهاداته قبل أن يقرّر التحول إلى مقر الهيئة والإدلاء بها.



