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جامعة عين شمس: لا شكاوى من الامتحانات.. ونعمل من أجل راحة الطلاب

الأحد 20/مايو/2018 - 11:16 ص
جامعة عين شمس: لا شكاوى من الامتحانات.. ونعمل من أجل راحة الطلاب
فتحى الشرقاوى - نائب رئيس جامعة عين شمس
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اية حمروشي
 
قال فتحى الشرقاوى نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إن الامتحانات تسير بشكل جيد فى الجامعة حتى الآن، مؤكدًا "نتابع يوميا غرف العمليات المتواجده فى الكليات لحل أى مشكلة تقع أمام الطلاب". 

وأضاف "الشرقاوي" فى تصريحات خاصة، أن الجامعة تستعد بشكل جيد للامتحانات فى شهر رمضان من كافة النواحى، مشيرا إلى الجامعة دائما تعمل من أجل راحة الطلاب، وأن يكونوا مهيئين للدخول إلى شهر رمضان فى موسم الامتحانات.
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