جامعة عين شمس: لا شكاوى من الامتحانات.. ونعمل من أجل راحة الطلاب

قال فتحى الشرقاوى نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إن الامتحانات تسير بشكل جيد فى الجامعة حتى الآن، مؤكدًا "نتابع يوميا غرف العمليات المتواجده فى الكليات لحل أى مشكلة تقع أمام الطلاب".



