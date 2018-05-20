شون وصوامع الدقهلية تستقبل 202 ألف 572 طن قمح من بداية الموسم

قال المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الدقهلية، إن شون الصوامع استقبلت 202 ألفًا و572 طن قمح، منذ بدء موسم التوريد، تزامنا مع الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة على مستوى المحافظة والتي تقدر مساحتها بـ 244 ألفًا و44 فدانًا.



وأكد عبد الله أنه تم فتح الصوامع والشون لاستقبال المحصول في 21 شونة بزمام المحافظة، بالإضافة إلى 4 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة، ومضربين تابعين لمطاحن شرق الدلتا.



وأشار وكيل زراعة الدقهلية الي أن صومعة المنصورة استعبت كامل طاقتها ومن يستهدفهافي التوريد يتم تحويله لصومعة بهرند بالمنصورة



وأضاف وكيل زراعة الدقهلية، إن المساحة التخزينية تكون كافية لاستقبال المنتظر، مؤكدًا أن الشون والصوامع على أتم الاستعداد لاستقبال القمح من المزارعين والفلاحين، وهناك لجان من مديرية الأمن والتموين تشرف على الشون والصوامع باستمرار على مستوى مراكز المحافظة.



جدير بالذكر أن محافظ الدقهلية كلف بتيسير التوريد واستلام المحصول من الموردين منعًا للتكدس أمام الشون والصوامع، مؤكدًا أن الصوامع تستوعب المنتظر توريده.