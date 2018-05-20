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رئيس جامعة عين شمس يلتقي وفدا من مجموعة الناشرين الصينيين

الأحد 20/مايو/2018 - 11:15 ص
رئيس جامعة عين شمس يلتقي وفدا من مجموعة الناشرين الصينيين
جانب من اللقاء
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أية حمروشي
 
التقى الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس،  وفدًا رفيع المستوى من مجموعة الناشرين الصينيين، وذلك بمقر قصر الزعفران.

وضم الوفد كلٍ من وانغ تاو، المدير العام لمجموعة الناشرين الصينيين، ويوديان لي، المدير التنفيذي والمندوب القانوني، وتشو شي بي، مدير قسم الاستثمار والإدخار، ويه ينغ نائب الرئيس، وسون مو، رئيس قسم التعاون الدولي، ومدير قسم التوزيع، وفان ويي، رئيس مركز ترجمة ونشر الأعمال الصينية، وليوديو شيانغ تاو، رئيس قسم الشؤون الأجنبية.

وقالت الدكتورة إسراء عبدالسيد، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، إن زيارة الوفد تأتي في إطار توطيد العلاقات الثقافية بين الجانبين، ودفعها لمرحلة أفضل في ظل تفعيل مبادرة الحزام والطريق، والتي انضمت لها الجامعة العام الماضي.

وذكرت "عبدالسيد"، أن الجامعة باتت أول جامعة عربية تنضم لرابطة النشر الأكاديمي على طريق الحرير، مؤكدة حرص الجانب الصيني على التعاون مع جامعة عين شمس في كافة مجالات النشر والترجمة وبنوك المعلومات والتبادل الثقافي وغيرها، نظرًا لما تتمتع به الجامعة من سمعة أكاديمية طيبة، فضلًا عن نجاحها في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية.

وأعرب الوفد، خلال جولة تفقدية داخل قصر الزعفران، عن سعادته بتلك الزيارة لما تتمتع به جامعة عين شمس من جذور تاريخية أصيلة تتلاقى مع ما تمتلكه من فكر أكاديمي وبحثي متطور.

يذكر أن مجموعة الناشرين الصينيين هي مجموعة النشر التجاري والمهني الأكثر ثأثيرًا في الصين، وأدرجت منذ عام 2008 في قائمة "أقوى 30 مؤسسة ثقافية صينية" لمدة عشرة أعوام متتالية، لتكون على رأس القائمة.

وتمتلك مجموعة الناشرين الصينين، شركات تابعة وشركات قابضة وغيرها بواقع 96 مؤسسة قانونية، كما تمتلك 40 جهاز للنشر على مختلف المستويات، وتغطي أعمالها، أكثر من 130 دولة ومنطقة في الخارج.​
رئيس جامعة عين شمس يلتقي وفدا من مجموعة الناشرين الصينيين
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