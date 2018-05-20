تعرف على أغلى 5 مدن سياحية في أوروبا

كشفت دراسة استقصائية جديدة عن أغلي مدن السياحية الأوربية، وتلك المدن هي.



أمستردام



تبدأ أسعار الإقامة في مدينة Van Gogh من حوالي 192 يورو في الليلة، وبالإضافة إلى قنواتها الجميلة، تقدم المدينة الكثير من الحدائق الرائعة والكثير من الجبن.



كوبنهاغن

لطالما كانت كوبنهاغن وجهة سياحية مكلفة، حيث تبلغ تكلفة الإقامة في أحد فنادها 162 يورو في الليلة، كما أن العاصمة الدنماركية هي واحدة من أغلى الأماكن في أوروبا عندما يتعلق الأمر بالطعام.



دبلن

أرض غينيس وأوسكار وايلد وبونو هي ثالث أغلى مكان للإقامة هذا الربيع مقابل 142 يورو في الليلة، وهناك الكثير للقيام به في هذه المدينة،الجميلة التي تقدم الكثير من المطاعم وأماكن الترفيه.



زيوريخ

ستكلفك زيوريخ حوالي 141 يورو في الليلة ولكن هذه المدينة السويسرية رائعة، وهي تفخر بموقعها على ضفاف نهر ليمات، ثم على بحيرة زيوريخ، كما أنها عاصمة للبنوك والتمويل.



مدينة البندقية

تشتهر البندقية بفنادقها الباهظة الثمن، حيث تبدأ تكلفة الإقامة في المدينة من 138 يورو في الليلة، ولكنها مدينة جميلة توفر الكثير من المواقع والمعالم التاريخية

