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هاني الناظر عن "حشرة المعادي": شائعة هدفها خلق البلبلة والتوتر

الأحد 20/مايو/2018 - 11:13 ص
هاني الناظر عن حشرة المعادي: شائعة هدفها خلق البلبلة والتوتر
هاني الناظر
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هدى عبدالرازق
 
عقب الدكتور هاني الناظر، أستاذ أمراض الجلدية، على ما تردد حول انتشار حشرة في منطقة المعادي تخرج من الجلد، مشيرا إلى أنه كلام غير منطقي، ولا يوجد في الطب أن هناك حشرات تخرج من الجلد.

وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك حشرة تسمى "قمل الجلد" وتشبه قمل الرأس بسبب قلة النظافة، وتظهر على الجلد، مضيفا أن علاجها سهل جدًا.

واعتبر أن كل ما أثير عن حشرة المعادي مجرد شائعات هدفها إثارة البلبة، والتوتر بين المواطنين.
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