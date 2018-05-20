"تموين" دمياط: 17 ألف اسطوانة غاز زيادة لحصة المحافظة خلال رمضان

قال سمير عثمان، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، إنه توريد حصة اضافية من الغاز لشركة بوتاجاسكو، لتلبية احتياجات المحافظة من الاسطوانات على محطة شطا بدمياط.



وأصف في تصريحات له ليوم الأحد، أن الحصة الزيادة تقدر بقرابة ١٣٠٠٠ اسطوانة منزلية و٤٠٠٠إسطوانة تجارية كل يوم بمحطة تعبئة شطا، تعزيزا لسد احتياجات المحافظة خلال شهر رمضان المبارك في المناطق الأكثر احتياجا، حيث تنتهي في نهاية شهر مايو الجاري.