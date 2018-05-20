ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"تموين" دمياط: 17 ألف اسطوانة غاز زيادة لحصة المحافظة خلال رمضان

الأحد 20/مايو/2018 - 11:10 ص
تموين دمياط: 17 ألف اسطوانة غاز زيادة لحصة المحافظة خلال رمضان
محافظ دمياط
طباعة
هند الشيال
 
قال سمير عثمان، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، إنه توريد حصة اضافية من الغاز لشركة بوتاجاسكو، لتلبية احتياجات المحافظة من الاسطوانات على محطة شطا بدمياط.

وأصف في تصريحات له ليوم الأحد، أن الحصة الزيادة تقدر بقرابة ١٣٠٠٠ اسطوانة منزلية و٤٠٠٠إسطوانة تجارية كل يوم بمحطة تعبئة شطا، تعزيزا لسد احتياجات المحافظة خلال شهر رمضان المبارك في المناطق الأكثر احتياجا، حيث تنتهي في نهاية شهر مايو الجاري.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
18:00
-
كروتوني
لاتسيو
-
x
20:45
-
انتر ميلان
ساسولو
-
x
20:45
-
روما
الدوري الإسباني
فالنسيا
-
x
12:00
-
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إيبار
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
بطولة أوروبا تحت 17 سنة (النهائي)
إيطاليا
-
x
19:15
-
هولندا
البطولة العربية للأندية
الفيصلي - السعودية
-
x
20:30
-
النجمة - لبنان
الوئام - موريتانيا
-
x
22:50
-
النادي الإفريقي - تونس
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
22:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأردن - أساسي
-
x
22:00
-
قبرص - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/20/2018 11:40:01 AM