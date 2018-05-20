نجوم "فوق السحاب": مخرج المسلسل مُحترف ومُبدع

ظهر نجوم مسلسل "فوق السحاب" بأولى حلقاته بشكل مختلف، حيث ظهر الفنان إبراهيم نصر بشكل جديد سواء بالأداء أو الشكل ليشيد بالمخرج رؤوف عبد العزيز واصفا إياه بأنه عبقري يسعي للتفكير الإبداعي.

وقالت الفنانة مني عبد الغني "من حسن حظي العمل مع مخرج محترف وخلوق كرؤوف عبد العزيز قادر على توجيه الممثل بشكل سليم، فضلا عن تقديمه لي بشكل مفاجأة للجمهور".

كما أشادت الفنانة عفاف شعيب بعبد العزيز خاصة أنه رآها في شكل جديد وغير معتاد لدى الجمهور، مؤكدة أنها تفاجأت باختيار رؤوف لها في تقديم هذا الدور.

وقالت الفنانة الشابة هايدي رفعت إنها تعبر مسلسل "فوق السحاب" نقلة في حياتها الفنية بفضل مخرج العمل الذي يعد اكتشافا بالنسبة لها من جديد مؤكدة أن هذا الدور سيكون نقطة فارقة في مشوارها الفني خاصة في ظل المفاجآت التي ستشهدها الشخصية خلال الحلقات المقبلة.

وأكد الفنان وائل عبد العزيز أن عبد رؤوف من نوعية المخرجين المحترفين والمتمكنين من أدواتهم رغم أن بدايته كانت كمدير تصوير ولكنه عندما أصبح مخرجا أظهر طاقة جديدة في الممثلين لم تكن موجودة فيهم مؤكدا أنه استطاع أن يقدمه للجمهور في شكل مختلف عن أدواره السابقة، كما أشاد كل من شادي ألفونس وميرنا نور الدين بإصرار المخرج رؤوف عبد العزيز على تقديمهم هذه الأدوار التي اندهش الجمهور بها منذ عرض الحلقات الأولى خاصة أن شادي معتاد تقديم أدوار الكوميديا ولكنه يقدم شخصية مغايرة تماما عما قدمه ونفس الأمر بالنسبة لميرنا نور الدين.

"فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة وستيفانى صليبا وإبراهيم نصر وعفاف ومنى عبد الغنى وأحمد كرارة ونهال عنبر وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وشادي الفونس وتونى ماهر

مجاهد، تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى لمالكها تامر مرسي.