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رئيس الوزراء العراقي يشدد على ضرورة الإسراع فى تشكيل الحكومة

الأحد 20/مايو/2018 - 09:59 ص
رئيس الوزراء العراقي يشدد على ضرورة الإسراع فى تشكيل الحكومة
العبادي
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وكالات
 

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ضرورة استيعاب الجميع والإسراع فى تشكيل الحكومة.

 

وذكر مكتب الإعلامى للعبادي، فى بيان، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الليلة، أن العبادى قدم التهنئة للشعب العراقى مرة أخرى بإجراء الانتخابات فى موعدها، كما قدم شكره للقوات الأمنية التى قامت بحماية الناخبين وحافظت على حياديتها.

 

ودعا العبادى جميع الكتل إلى القبول بالنتائج واتباع السبل القانونية للاعتراضات، كما دعا المفوضية إلى "النظر بها" .. مشيرا إلى أهمية التحرك بسرعة ليمارس من فازوا بالانتخابات دورهم ومهامهم فى مجلس النواب.

 

وأوضح أن اللقاء مع الصدر هو للعمل من اجل الإسراع بتشكيل الحكومة وأن تكون الحكومة المقبلة قوية وتوفر الخدمات وفرص العمل وتحسين المستوى المعيشى ومحاربة الفساد، مضيفا أن اللقاء شهد تطابقا فى وجهات النظر بضرورة استيعاب الجميع.

 

وتأتى زيارة الصدر إلى بغداد ولقاءه العبادى بعد أقل من 24 ساعة على إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية لعام 2018 على مستوى القوائم والمقاعد، والتى توجت بحصول ائتلاف "سائرون" التى يدعمها الصدر على المركز الأول بحصوله على 54 مقعدا من إجمالى عدد مقاعد البرلمان وهو 329 مقعدًا.

 

المزيد عن: حيدر العبادي تشكيل الحكومة العراق الانتخابات النيابية
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