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سعر الدولار اليوم الأحد 20-5-2018 في البنوك والسوق السوداء

الأحد 20/مايو/2018 - 09:50 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 20-5-2018 في البنوك والسوق السوداء
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استقر سعر صرف الدولار في البنوك في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد،  وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للشراء مقابل 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة بقيمة 7 قروش ليصل إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

فيما خفّض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار قرشا واحدا ليصل إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، بتعاملات اليوم المسائية مقابل 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع بتعاملات الصباح.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة قرشين ليصل إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الأهلي إلى 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.76 جنيه للشراء و1786 جنيه للبيع، مقابل 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.

وهبط سعر الدولار في بنك قناة السويس، إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، مقابل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.
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