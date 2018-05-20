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الرئيس الأوكراني يستعرض إنجازاته الكبرى

الأحد 20/مايو/2018 - 09:55 ص
الرئيس الأوكراني يستعرض إنجازاته الكبرى
الرئيس الأوكراني
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وكالات
 

أفادت وكالة "أونيان" الأوكرانية، بأن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو كشف عن 3 إنجازات رئيسية حققها أثناء فترة رئاسته.

 

وأعلن بوروشينكو أن أكبر إنجازاته تضم "تعزيز الجيش الأوكراني، وتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإلغاء تأشيرات الدخول مع أكثر من 100 دولة".

 

وفي حديثه حول القدرة الدفاعية والوضع القائم في الجيش الأوكراني قال بوروشينكو: "لقد عدت من الجبهة. وأريد أن أقول إن الجنود الأوكرانيين تتوفر لديهم الملابس والأحذية والغذاء، لديهم أيضا الدعم الطبي والمالي الضروري. إنه معقل للاستقلال والسيادة الأوكرانية".

 

وأضاف أن التكلفة الدفاعية في أوكرانيا تبلغ 6% من الناتج الإجمالي الداخلي، بينما تنفق الدول الأخرى على هذه الأهداف "1% فقط".

 

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه كان من الممكن استخدام هذه الأموال لأغراض أخرى وخاصة لتحسين مستوى الحياة في البلاد.

 

وتابع: "لا يمكنني إلا التصور كيف كان من الممكن أن نستخدم الـ100 مليار غريفنا هذه، ليس لتمويل الجيش بل لتطوير أوكرانيا، وكذلك وتائر النمو وتحسين حياة الناس في هذه الحالة".

 

وكان بوروشينكو وصف أكثر من مرة الجيش الأوكراني بأنه "أحد أقوى الجيوش في العالم"، كما أشاد بالأعمال "الجريئة" للعسكريين الأوكرانيين أثناء المناورات العسكرية. وتحدث عن المستقبل "الأوروبي" لبلاده وعبر عن أمله بأن تصبح أوكرانيا عضوا في "الأسرة العظيمة" للاتحاد الأوروبي.

 

المزيد عن: بيترو بوروشينكو اوكرانيا الرئيس الأوكراني الانجازات الكبرى
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