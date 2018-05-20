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أسعار الفاكهة اليوم الأحد 20-5-2018 في محافظة قنا

الأحد 20/مايو/2018 - 09:52 ص
أسعار الفاكهة اليوم الأحد 20-5-2018 في محافظة قنا
أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
تشهد أسعار الفاكهة بمحافظة قنا، اليوم الاحد، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، الكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصري 12 جنية، التفاح الأمريكي 24 جنيها، المانجو من 12 إلى 20 جنيها، البلح الأحمر 6 جنيهات، البلح الأسمر 5 جنيهات.
المزيد عن: يوم الأحد محافظة قنا اسعار الفاكهه
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