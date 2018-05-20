ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الخضروات اليوم الأحد 20 ـ 5ـ 2018 بمحافظة السويس

الأحد 20/مايو/2018 - 09:51 ص
أسعار الخضروات اليوم الأحد 20 ـ 5ـ 2018 بمحافظة السويس
أسعار الخضروات اليوم الأحد
طباعة
أبوبكر عبد المعز
 
شهدت أسعار الخضروات بمحافظة السويس،اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعر الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبصل 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات،.

بينما سجل سعر الخيار 10 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي 8 جنيهات للكيلو، والبازنجان 8 جنيهًا للكيلو، والبازنجان الابيض المحشى 6 جنيهات، والجزر 5 جنيهات للكيلو، والكوسة 8 جنيهًا للكيلو، والبامية 25 جنيهًا للكيلو، والملوخية 8.5 جنيهات للكيلو، والثوم 15 جنيهات للكيلو، والليمون 15 جنيهات للكيلو، والبسلة الخضراء 10 جنيهات، والكرنب يتراوح مابين 5 الى 10 جنيهات، وورق العنب 15 جنيه للكيلو.
المزيد عن: يوم الأحد محافظة السويس أسعار الخضروات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
18:00
-
كروتوني
لاتسيو
-
x
20:45
-
انتر ميلان
ساسولو
-
x
20:45
-
روما
الدوري الإسباني
فالنسيا
-
x
12:00
-
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إيبار
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
بطولة أوروبا تحت 17 سنة (النهائي)
إيطاليا
-
x
19:15
-
هولندا
البطولة العربية للأندية
الفيصلي - السعودية
-
x
20:30
-
النجمة - لبنان
الوئام - موريتانيا
-
x
22:50
-
النادي الإفريقي - تونس
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
22:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأردن - أساسي
-
x
22:00
-
قبرص - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/20/2018 10:00:28 AM