كافاليرز يقلص الفارق مع سيلتيكس بدوري السلة للمحترفين

سحق كليفلاند كافاليرز ضيفه بوسطن سيلتيكس 116-86، ليقلص الفارق في سلسلة الدور النهائي للقسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أمس السبت.





وأحرز العملاق ليبرون جيمس 27 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة ليحقق كافاليرز انتصاره الأول، وتصبح النتيجة 2-1 في السلسلة التي تحسم للأفضل في سبع مباريات.





وأضاف كايل كورفر 14 نقطة كما سجل زميله كيفن لاف 13 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة لكافاليرز، الذي خسر أول مباراتين في السلسلة في بوسطن.





وأبلغ جيمس محطة (إيه.بي.سي) التلفزيونية "لدي مسؤولية ضخمة نحو الفريق، يجب أن أسجل ويجب أن أتابع الكرات المرتدة ويجب أن أدافع، وأتأكد من اشتراك اللاعبين بقوة، وأنا أتقبل ذلك بكل تأكيد".





وأضاف "يجب أن أكون ملهما لزملائي للظهور بشكل أفضل، لقد كانوا عند حسن الظن وسنكون في حاجة إلى تكرار ذلك يوم الإثنين (في المباراة الرابعة)".





وأحرز جايسون تاتوم 18 نقطة لبوسطن وتصدر قائمة مسجلي النقاط في فريقه بينما أضاف زميله تيري روزيير 13 نقطة.





ويملك بوسطن سجلا رائعا بالفوز في تسع مباريات على أرضه بالأدوار الإقصائية دون التعرض لأي هزيمة، وكان يحاول أن يصبح ثالث فريق على الإطلاق يتقدم 3-صفر على فريق يقوده العملاق جيمس، وهو ما تحقق فقط عن طريق سان أنطونيو سبيرز في 2007 وجولدن ستيت واريورز في 2017.





وبدأ كافاليرز بقوة وتقدم بفارق كبير وأنهى النصف الأول بنتيجة 61-41 ثم عزز تقدمه قبل أن يستكمل المباراة باللاعبين البدلاء.



