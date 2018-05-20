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أسعار وأنواع البلح اليوم الأحد 20 ـ 5ـ 2018 بمحافظة السويس

الأحد 20/مايو/2018 - 09:50 ص
أسعار وأنواع البلح اليوم الأحد 20 ـ 5ـ 2018 بمحافظة السويس
أرشيفية
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أبوبكر عبد المعز
 
شهدت أسعار البلح، اليوم الأحد، بمحافظة السويس، استقرارا بالأسواق، حيث وصل سعر التمر الرطب 29 جنيهًا، التمر الأسواني الفاخر 17 جنيهًا.

وصل سعر البلح السيوي 20 جنيهًا، البلح الغزالي 22 جنيهًا، البلح الصعيدي 18 جنيهًا، البلح الصعيدي الملكابي 20 جنيهًا، والتوليدو تمر فاخر 24 جنيهًا، البلح الصعيدي الشامية 15 جنيهًا، البلح السلطاني الخام 20 جنيهًا، البلح الصعيدي الجنداري 25 جنيهًا.، كيلو البلح الجاف 12 جنيهًا للكيلو، وكيلو البلح نصف الجاف بسعر 20 جنيهًا، البلح الشعبى 7 جنيهات.
المزيد عن: يوم الأحد محافظة السويس سعر التمر أسعار وأنواع البلح
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