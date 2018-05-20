مخرج فيلم "يوم الدين": مكافأتنا كانت هي أن نتمكن من إظهار حبنا في مهرجان "كان"

أعرب أبو بكر شوقي مخرج فيلم "يوم الدين" الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان "كان"، عن سعادته بوجوده وسط مجموعة من صناع السينما، الذين علّموه حبها.

وكتب "شوقي" عبر حسابه على "إنستجرام": "على الرغم من أن فيلم "يوم الدين"، لم يفز هذه الليلة، غير إنَّ مكافأتنا كانت هي أن نتمكن من إظهار حبنا في مهرجان (كان)، وأن نذهب إلى أبعد من ذلك بمغامرتنا الصغيرة أكثر مما تصورنا".

وهنأ مخرج فيلم "يوم الدين"، المخرجة اللبنانية نادين لبكي لفوز فيلهما "كفر ناحوم" بجائزة لجنة التحكيم في المهرجان.