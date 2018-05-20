28 لاعبًا في قائمة الأخضر المتجهة إلى سويسرا

تغادر بعثة المنتخب السعودي إلى سويسرا الأحد ( 20 مايو 2018) لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج التحضير للمشاركة في كأس العالم بروسيا.

واختار المدرب أنطونيو بيتزي 28 لاعبًا للمشاركة مع المنتخب في المعسكر الإعدادي، الذي يستمر 19 يومًا، قبل انطلاق المونديال.

ويخوض الأخضر تدريباته في المعسكر الذي تحتضنه منطقة باد راغاز السويسرية حتى 6 يونيو المقبل، ويلعب خلال هذه الفترة مباراتين وديّتين.

الودية الأولى ستكون أمام منتخب إيطاليا 28 مايو الجاري، والثانية مع منتخب بيرو في 3 يونيو المقبل، قبل الانتقال إلى مدينة ليفركوزن الألمانية، استعدادًا لمواجهة منتخب ألمانيا 8 يونيو.

ويبدأ المعسكر مشاركته الرسمية في المونديال بمواجهة منتخب روسيا في افتتاح البطولة يوم 14 يونيو المقبل.

وضمّت قائمة المدرب بيتزي للمعسكر 28 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عساف القرني، وياسر المسيليم، ومحمد العويس، وعبدالله المعيوف.

الدفاع: منصور الحربي، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وسعيد المولد، ومعتز هوساوي وأسامة هوساوي، وعمر هوساوي، ومحمد جحفلي، وعلي البليهي، وعبدالله الخيبري.

الوسط: عبدالملك الخيبري وعبدالله عطيف، وتيسير الجاسم، وحسين المقهوي، وسلمان الفرج، ونواف العابد، ومحمد كنو، وهتان باهبري، ومحمد الكويكبي، وسالم الدوسري.

الهجوم: فهد المولد، ومحمد السهلاوي، ومهند عسيري ويحيى الشهري.