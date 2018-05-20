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اكتمال تجهيزات مهرجان ليالي رمضان بعنيزة

الأحد 20/مايو/2018 - 09:42 ص
اكتمال تجهيزات مهرجان ليالي رمضان بعنيزة
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الفجر السعودي
 

أنهى فريق الفعاليات والبرامج في مهرجان ليالي رمضان بعنيزة، خطته مبكرًا بتجهيز المشاركين والمشاركات من الأسر المنتجة وأصحاب عربات الأطعمة الفود ترك من تسلميهم البوثات الخاصة بهم وإيصال الكهرباء والخدمات اللوجستية.

 

وتنطلق الثلاثاء منصة ثقافية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم، تتضمن مسابقات رصدت لها هدايا قيمة للفائزين، كما تم تجهيز ساحة ألعاب الأطفال في المقر الرئيسي، وتمت إضافة مقاعد للزوار في منطقتي الفود ترك والأسر المنتجة، وباتت تتسع لأكثر من 100 زائر.

 

كما أنهت لجنة الفعاليات الشبابية قيد المشاركين تمهيدًا لانطلاق المسابقات يوم الإثنين الخامس من رمضان في مركز الفيصل للبولينج أحد المقار التي تستضيف فعاليات المهرجان.

 

وتتضمن البرامج الشبابية مسابقة أعلى شوط في البولينج وفعاليات، خاصة بالأيتام وبطولة البلياردو للكبار وبطولة البولينج للبراعم وبطولة الفريرا، وبطولة إير هوكي للصغار وبطولة كرة الطاولة وبطولة البلاي ستيشن.

 

وقال عبدالله بن سليمان العليان رئيس لجنة البرامج بالمهرجان، إن الفعاليات وضعت بعناية لتناسب كل الفئات، مؤكدًا اهتمامهم بأن يجد كل زائر وزائرة المتعة والفائدة فالمهرجان للجميع.

 

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