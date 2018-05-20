اليمن: مقتل قيادات حوثية بجبهة الساحل الغربي

أكدت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مصرع أحد قياداتها الميدانية في جبهة الساحل الغربي، في معارك مع قوات الجيش اليمني، في مديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة.

وقتل القيادي في ميليشيا الحوثي المدعو أكرم حسن حمود غثاية، وهو القائد الميداني في منطقة مران بمحافظة صعدة، ونجل شيخ مران حسن حمود غثاية، الذي ساهم بشكل بارز منذ الثمانينيات في تأسيس ميليشيا الحوثي، حسب ما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، اليوم الأحد.

وأوضحت مصادر أن الميليشيا أرسلت أكرم غياثة إلى جبهة الساحل الغربي، ضمن تعزيزاتها الكبيرة للجبهة التي تشهد انهيار عناصر الحوثيين فيها.

في غضون ذلك، لقي أكثر من 18 عناصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، بينهم القيادي المدعو مطهر يحيى حسين، وأصيب أخرين بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في محافظة الحديدة.

وأكدت مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعاً لميليشيا الحوثي في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.

وأوضحت المصادر أن القيادي مطهر كان المسؤول عن التجنيد في الميليشيا بالمنطقة المستهدفة.