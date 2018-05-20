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اليمن: الحوثيون يواصلون نهب مساعدات المنظمات الدولية

الأحد 20/مايو/2018 - 08:31 ص
اليمن: الحوثيون يواصلون نهب مساعدات المنظمات الدولية
الحوثيين
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وكالات
 

أكد سكان حي شملان، التابع لمديرية همدان التابعة لمحافظة صنعاء اليمنية، أن بعض التجار تبرعوا بأكياس القمح لمطعم خيري يتبع أحد الجوامع في الحي نفسه، ليتضح أن القمح مسروق ويباع للتجار عن طريق الحوثيين.

 

وقال أحد سكان الحي، حسب موقع "نيوزيمن"، إنه "اتضح لنا عند وصول القمح أنه يتبع منظمات دولية سُرقت وبيعت لتاجر"، مضيفاً أن "أكياس القمح مكتوب عليها مقدمة من منظمة اليونسف".

 

واتهم سكان الحي ميليشيا الحوثي بسرقة المواد الإغاثية من المنظمات الدولية للنازحين، والأسر الفقيرة، والمحتاجين، وبيعها للتجار.

 

وتصل، بشكل يومي، إلى مطار صنعاء طائرات الأمم المتحدة عليها مساعدات غذائية لإغاثة النازحين والفقراء، فضلاً عن وصول عشرات السفن المقلة لمساعدات من منظمات دولية إلی ميناء الحديدة شهرياً.

 

إلا أن أغلب الكميات لا تصل إلی الأسر الفقيرة، وتُباع من قبل مليشيا الحوثي لتجار الجملة.

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