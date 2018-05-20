صحيفة ألمانية: بوتين سيد حلبة السياسة الدولية

وصفت صحيفة "ذي بيلد" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "سيد حلبة السياسة الدولية" في مقال حول استقباله المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مباشرة بعيد لقائه نظيره السوري بشار الأسد.

ووفقاً للصحيفة الألمانية، فإن الزعيم الروسي "أظهر بوضوح لميركل، من هو السيد ليس فقط في المقر الرئاسي الصيفي، ولكن أيضا على الساحة السياسية الدولية".

فعشية المحادثات مع ميركل، التقى بوتين بالرئيس السوري بشار الأسد، الذي كما جاء في المقال، اتهمته المستشارة الألمانية بارتكاب "المجازر". وقبيل ذلك، افتتح الزعيم الروسي جسرا يربط البر الرئيسي من روسيا مع شبه جزيرة القرم، الأمر الذي أدانته الحكومة الألمانية، حسبما لاحظ كاتب المقال في الصحيفة الألمانية.

وعلى الرغم من ذلك، قبل أربعة أسابيع من انطلاق مونديال كأس العالم الذي تستضيفه روسيا، فإن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "تجلس في سوتشي الدافئة على كرسي مريح بضيافة بوتين". ويلخص المؤلف قائلا: "من غير المحتمل أن يكون زعيم الكرملين أكثر ارتياحا وابتهاجا من ذلك".

وقد أجرى بوتين يوم الجمعة الماضي، محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في سوتشي. ووفقا للرئيس الروسي فإن المحادثات مع ميركل كانت بناءة وذات جدوى وفي الوقت المناسب.

وصرحت المستشارة الألمانية، في المقابل، بأن الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا جزء من المصالح الاستراتيجية لبلادها.