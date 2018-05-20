تعرفي على فوائد "قمر الدين" للحامل في رمضان

يعتبر مشروب قمر الدين من المشروبات الأساسية التي تعبر عن أجواء شهر رمضان، وهو مهروس أو عجين المشمش المجفف، وهو أحد الفواكه أو المشروبات المفيدة جدًّا للمرأة الحامل ويمدها بالكثير من العناصر، حيث ينصح بتناوله مرةً واحدة يوميًّا للوقاية من العديد من الأمراض وتقليل فرص الإصابة بها، ويستخدمه الكثير من الناس في العديد من المأكولات والمشروبات لمذاقه الشهي، ويعد كذلك أحد المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة في شهر رمضان، لذا عزيزتي نُقدم لكِ في هذا المقال أهم فوائد قمر الدين للحامل في شهر رمضان الكريم، وطريقة تحضيره في المنزل بطريقة بسيطة.





أهم فوائد مشروب قمر الدين للحامل في رمضان:

- يعد قمر الدين من أهم المصادر الغنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان السريع، لذا فهو علاج طبيعي لبعض الاضطرابات الهضمية، مثل الإصابة بالإمساك الذي يعد أشهر أعراض الحمل وتصاب به الحامل بشكل مستمر خاصةً في الشهر التاسع من الحمل، وله دور كبير في تليين أمعاء المرأة الحامل.





- يعد أشهر مصادر عنصر الكالسيوم، لذا ينصح بتناول كوب واحد منه يوميًّا، لما له من دورٍ مهمٍ في تقوية العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام التي قد تتعرض لها الحامل، لإمداد جنينها بهذه العناصر المهمة لاستكمال نمو أجهزة جسمه.





- يحتوي على كميات كبيرة من عنصر الحديد الذي يعد المادة الأساسية في تكوين مادة الهيموجلوبين في الدم، مما يقيها من مرض فقر الدم والأنيميا خلال الحمل.





- يحتوي على نسبة وفيرة من الكاروتينات وهي عناصر مضادة للأكسدة، فهي مفيدة للمرأة الحامل في تقوية مناعتها وحماية جسمها من الالتهابات، وله دور أيضًا في الحماية من الإصابة بالسرطان.





- يعالج الحموضة التي تتعرض لها الحامل بشكل دائم، خصوصًا في الثلث الأخير من الحمل، بسبب ارتفاع الحجاب الحاجز لتمدد الرحم وكبر حجم الجنين.





- يعد مصدرًا مهمًّا لعنصر البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم المرتفع والسيطرة عليه.





- يعزز من قدرة المرأة الحامل على الصيام، حيث يمد جسمها بالطاقة اللازمة لاحتوائه على نسب عالية من السكريات والسعرات الحرارية.





طريقة تحضير مشروب قمر الدين منزليًّا:

- ضعي ¼ كيلو من المشمش الناضج في قطعة قماش، واغليه في الماء لفترة قصيرة.

- أزيلي البذر من المشمش بعد غليه في الماء.

- اغلي المشمش مرة أخرى، حتى يصبح خليطًا متجانسًا.

- افردي الخليط في صينية مدهونة بزيت الزيتون وغطيها بقطعة من القماش، وعرضيه لأشعة الشمس ولكن احرصي على ألا يجف.

- عبئيه في أكياس بلاستيكية شفافة، وضعيه في الثلاجة لحين الاستخدام.



